Spendenaffäre: AfD drohen 280.000 Euro Strafe – Medien

Wegen illegaler Parteispenden droht der AfD nun eine neue Strafzahlung. Es geht um 280.000 Euro, wie ZDF am Montag mitteilte. Die AfD will Widerspruch einlegen.

Die AfD wird illegaler Spenden an Parteichef und Europawahlkandidat Jörg Meuthen bezichtigt. Laut ZDF hat die Bundestagsverwaltung Meuthen bereits über die Strafzahlung informiert. Eine Stellungnahme der AfD diesbezüglich kann innerhalb von vier Wochen erfolgen.

Meuthen soll von der Schweizer PR-Agentur „Goal AG“ Unterstützung in Form von bezahlten Werbemaßnahmen angenommen haben, so der Vorwurf. Meuthen zufolge ist das jedoch keine Parteispende gewesen, da er die Werbung nicht in Auftrag gegeben hätte.

Zuvor war berichtet worden, dass die AfD im Skandal um umstrittene Wahlkampfspenden aus der Schweiz dem Bundestag offenbar eine falsche Spenderliste übermittelt hatte. Laut den Recherchen der Zeitung „Spiegel” und des ARD-Politikmagazins „Report Mainz” bestreiten einige auf der Liste genannten Personen, der Partei Geld gespendet zu haben. Es geht um mehrere Personen, die der Partei angeblich etwa 130.000 Euro zukommen lassen haben sollen.

