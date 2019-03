US-Haushaltentwurf: 661 Millionen US-Dollar zur Bekämpfung des „Einflusses Russlands“

Der vom Weißen Haus am Montag veröffentlichte US-Haushalt beinhaltet außerdem die Zuteilung von 500 Millionen US-Dollar (etwa 445 Millionen Euro) für den „demokratischen Übergang“ in Venezuela, teilte der stellvertretende US-Außenminister John Sullivan mit.

>>>Andere Sputnik-Artikel: USA wollen „russischen Einfluss“ auf Balkan verhindern – Bloomberg<<<

© AFP 2018 / Robyn BECK / AFP Trump will im Wahljahr 2020 Verteidigungsausgaben weiter anheben

„(Wir — Anm. d. Red.) investieren 661 Millionen US-Dollar in Anstrengungen zur Bekämpfung des böswilligen russischen Einflusses in Europa, Eurasien und Zentralasien“, so das US-Außenministerium.