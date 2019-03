Donbass: Seit Konfliktbeginn mehr als 3000 Zivilisten getötet – UN

Die UN-Menschenrechtsmission in der Ukraine hat nach eigenen Angaben seit Beginn des anhaltenden Konflikts im Donbass mehr als 3000 zivile Todesopfer registriert.

„Insgesamt wurden seit Beginn des Konflikts mehr als 3000 Zivilisten getötet und bis zu 9.000 verletzt”, sagte die Leiterin der UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine, Fiona Fraser, auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Laut der UN-Statistik seien im vergangenen Jahr 55 Zivilisten ums Leben gekommen und 224 verletzt worden – halb so viele wie im Vorjahr, betonte Fraser.

© AFP 2018 / Sergei Supinsky Donbass unter verstärktem Beschuss vor den Wahlen? - Hilferuf der „Friedensbrücke“

Ihr zufolge war die Opferzahl im Berichtszeitraum vom 16. November 2018 bis 15. Februar 2019 auf dem niedrigsten Stand seit Beginn des Konflikts. Während dieser Zeit wurden zwei tote und 14 verletzte Zivilisten registriert.

Die ukrainischen Behörden hatten im April 2014 eine Kriegsoperation gegen die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk begonnen, die nach dem Staatsstreich in der Ukraine im Februar 2014 ihre Unabhängigkeit verkündet hatten.

Laut UN-Angaben sind bei den Gefechten zwischen den verfeindeten Parteien bereits mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen.

Die Regelung der Situation im Donbass wird auch bei den Treffen der Kontaktgruppe in Minsk erörtert, wo seit September 2014 drei Dokumente verabschiedet wurden, in denen Schritte zur Deeskalation des Konflikts festgelegt sind. Hierzu gehört auch der Waffenstillstand.