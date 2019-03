Kein Nato-Beitritt Serbiens – Minister

„Serbien beharrt auf der Position der militärischen Neutralität. Serbien wird niemals Mitglied der Nato. Und 99 Prozent der Bürger der Republik Serbien äußern deutlich diese Position, sich an die militärische Neutralität zu halten“, so Popovich.

In einer Arbeitsgruppensitzung für den „Schutz der Staatssouveränität und Verhinderung der Intervention in die inneren Angelegenheiten Russlands“ der Kommission des russischen Föderationsrates wies der Minister darauf hin, dass einige Balkan-Länder „sich danach reißen, Mitglieder der Nato zu werden“.

Die Arbeitsgruppensitzung hat in Form einer Videoschaltung zwischen Moskau und Belgrad anlässlich des 20. Jahrestages der militärischen Intervention der Nato in Jugoslawien stattgefunden.

In Bezug auf einen theoretischen Nato-Beitritts Serbiens hat der serbische Premierminister Alexander Vučić bereits im Herbst vergangenen Jahres bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärt, dass sein Land keine Ambitionen habe, dem transatlantischen Militärbündnis beizutreten.

Wie schon seit Jahrhunderten bleibt der westliche Balkan auch heute eine der wichtigsten geopolitischen Regionen Europas für Großmächte. Gegenwärtig ringen die EU, Russland und die Vereinigten Staaten um Kontrolle und Einflusssphären in diesem Teil Südosteuropas.

In diesem Zusammenhang hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag berichtet, dass die USA und die EU-Länder an einer Strategie zur Verhinderung des russischen Einflusses auf dem Balkan arbeiten würden. Bloomberg zufolge haben die Nato sowie die EU ihren Einfluss in letzter Zeit verstärkt, indem sie neue Mitglieder aufgenommen haben.

Der stellvertretende US-Vizeaußenminister für europäische und eurasische Angelegenheiten, Matthew A. Palmer, hatte diesbezüglich sogar den Wunsch geäußert, dass Serbien und Kosovo die EU-Beitrittsverhandlungen wiederaufnehmen würden, und das, obwohl Kosovo laut seinem Parlaments-Beschluss jegliche Grenzveränderungen mit Serbien im Rahmen eines zukünftigen Abkommens ausschließt.

