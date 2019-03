Britisches Parlament lehnt Brexit-Abkommen erneut ab

391 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend gegen das Abkommen, 242 votierten dafür. May hatte der EU am Montagabend neue Zusicherungen in der Frage der Nordirland-Grenze abgerungen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn stellte sich vor der Abstimmung erneut gegen Brexit-Deal. Auch Mays juristischer Chef-Berater Geoffrey Cox erklärte, er sehe weiter rechtliche Risiken.

>>>Neues zum Thema: Teilnahme Großbritanniens an EU-Wahl wäre absurd – Kurz<<<

Die Europäische Union nimmt das Votum des britischen Parlaments mit Bedauern auf. Auf Seiten der EU sei alles mögliche unternommen worden, um ein Brexit-Abkommen zu erreichen, so Reuters unter Verweis auf einen Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk.

© REUTERS / Henry Nicholls „Deutsch-russischer Brexit“: Warum Deutschland und EU sich nach Osten bewegen müssen

May hatte eine Niederlage mit der ersten Abstimmung über den Brexit-Vertrag im Januar hinnehmen müssen. Im Falle einer Ablehnung sollte am Mittwoch nach früheren Planungen darüber abgestimmt werden, ob Großbritannien ohne Abkommen aus der EU austritt.

Findet sich auch dafür keine Mehrheit, soll am Donnerstag über eine Verschiebung des Austrittstermins entschieden werden. Großbritannien will nach bisherigem Stand die EU am 29. März verlassen. Bei einem Brexit ohne Vertrag werden erhebliche wirtschaftliche Folgen für beide Seiten befürchtet.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: VW-Chef: Harter Brexit bedroht Bentley<<<