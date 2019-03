US-Luftangriff auf eine Basis fordert Opfer unter afghanischen Sicherheitskräfen

Mindestens fünf Vertreter der Sicherheitskräfte wurden getötet und zehn weitere verletzt infolge eines Angriffs der US-amerikanischen Luftwaffe gegen einen Stützpunkt in der Provinz Uruzgan. Dies berichtet die afghanische Nachrichtenagentur Pajhwok unter Berufung auf eine Quelle in den Sicherheitskräften und auf die lokalen Behörden am Mittwoch.