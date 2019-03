Russische Luftwaffe greift erneut Ziele in Syrien an

Nach einer mehrmonatigen Pause hat die russische Luftwaffe am Mittwoch erneut Angriffe in Syrien geflogen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums galt der Schlag der Terrormiliz Haiʾat Tahrir asch-Scham (ehemals al-Nusra-Front) in der Stadt Idlib im Nordwesten des Landes.