„Bitte mach´ weiter!“ – Linkepolitiker schreiben offenen Brief an Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht, eine Gallionsfigur der Partei Die Linke, will im Herbst nicht mehr für das Amt der Fraktionsvorsitzenden kandidieren. Sie selbst begründete diesen Schritt mit gesundheitlichen Problemen, die vor allem einem bestimmten Grad an Dauerstress geschuldet seien. Während sogar Politiker anderer Bundestagsparteien diesen Schritt als mutig würdigten, war das Echo innerhalb der Linken geteilt.

Mit @SWagenknecht teile ich kaum eine Meinung, aber eine gebildete und meinungsstarke Politikerin ist Frau #Wagenknecht. Das hält die Demokratie lebendig. Also Resepkt vor der Entscheidung und für die Gesundheit wünsche ich alles Gute. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 11 марта 2019 г.

​Nun haben zahlreiche Politiker der Linkspartei aus Bund und Ländern einen offenen Brief veröffentlicht. Darin danken sie Sahra Wagenknecht zuallererst für ihre tolle Arbeit:

„Besonders mit Dir hat die Linke in Deutschland, aber auch international, enorm gewonnen – und wird auch weiter anwachsen. Wahlkämpfe und außerparlamentarische Mobilisierung gehen selten ohne prominente Talente, besonders, wenn sie so präzise, so leidenschaftlich und so berührend zu analysieren und formulieren verstehen wie Du, Sahra.“

Für all das, was Wagenknecht für die Sache der Linkspartei bisher erreicht habe, bedanken sich die Unterzeichner des offenen Briefes herzlich.

Offener Brief an Sahra #Wagenknecht: Danke für Deine tolle Arbeit, bitte mach weiter! https://t.co/QRyvSPG6St — Diether Dehm (@Diether_Dehm) 13 марта 2019 г.

​Verbunden mit der Danksagung formulierten die Verfasser aber auch sogleich einen Appell. Sie wollen Sahra Wagenknecht auch zukünftig an der Spitze der Bundestagsfraktion sehen:

„Im Kampf für einen starken Sozialstaat, gegen Krieg, Rassismus und Großkapital in und außerhalb des Bundestages bist Du als Fraktionsvorsitzende eine starke und wirkmächtige Stimme. Darum bitten wir Dich: Nutze die kommenden Monate, sei mal gut zu Dir und erhole dich – soweit es in den Wahlkämpfen geht. Aber: lass´ es bitte nicht Dein letztes Wort sein!“

Weiter heißt es in dem Brief, auch Systemkritiker und Kritikerinnen hätten persönliche und politische Schwächen. Aber trotzdem sei die Linke das Stärkste, was die Schwachen hätten.

© REUTERS / Axel Schmidt „Sie bleibt streitbar und kritisch“: Das ist der Grund für Rückzug von Wagenknecht

Das Schreiben endet mit den Worten „Mach´ weiter!“, zu den Unterzeichnern gehört eine ganze Reihe von Politikern der Partei. So unter anderem die Bundestagsabgeordneten Diether Dehm und Zaklin Nastic sowie mehrere Vertreter des Landesvorstands der Linke in Niedersachsen. Der offene Brief wurde auf der Online-Plattform „openpetition.de“ veröffentlicht. Hier hat jeder die Möglichkeit, den Appell öffentlich mit zu unterschreiben.

>>>Sputnik-Umfrage: Sahra Wagenknecht will nicht mehr als Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke kandidieren. Wer sollte im Herbst ihr Nachfolger / ihre Nachfolgerin werden?<<<