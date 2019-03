Warschau nennt Termin für Inbetriebnahme von US-Raketenabwehrbasis

Die im Bau befindliche US-Raketenabwehrbasis im polnischen Redzikowo wird voraussichtlich Ende 2020 in Betrieb genommen. Das teilte der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz auf einer Pressekonferenz in Warschau mit.

In Redzikowo, 150 Kilometer von Gdańsk entfernt, wird die US-Militärbasis errichtet, die Komponenten eines Systems zur Radarortung von Raketen sowie Raketenwaffen umfassen soll.

© Sputnik / Sergej Orlow Russland wird US-Basis in Polen mit Umprogrammieren seiner Raketen beantworten

„Es besteht die Chance, dass diese Basis bis Ende nächsten Jahres fertiggebaut und einsatzbereit sein wird“, so Czaputowicz.

Das erste Objekt des US-Raketenabwehrsystems in Osteuropa war im ehemaligen Luftwaffenstützpunkt Deveselu im Süden Rumäniens eröffnet worden. Wie der russische Präsident Wladimir Putin dazu äußerte, werde Russland auf die Inbetriebnahme des US-Raketenabwehrsystems in Rumänien reagieren müssen. Ihm zufolge könnten in Rumänien Angriffskomplexe stationiert werden, worauf Russland aus Sicherheitsgründen Antwortmaßnahmen ergreifen müssen werde.

Moskau hatte zuvor wiederholt darauf verwiesen, dass die Handlungen der USA und der Nato zur Stationierung des Raketenabwehrsystems in Europa die nationale Sicherheit bedrohen würden und die strategische Stabilität in der Region untergraben könnten.

Moskau hat hervorgehoben, dass es sich beim US-Raketenabwehrsystem in Osteuropa um einen in die Peripherie verlegten Bestandteil des nuklearen strategischen Potentials der USA handele. Die Aufstellung solcher Systeme verstoße gegen den INF-Vertrag, weshalb Moskau gezwungen sein werde, aus Sicherheitsgründen Antwortmaßnahmen zu treffen, hieß es.