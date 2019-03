Washington plant Übergabe von ausgemusterten Patrouillenbooten an Kiew

Die USA planen, der Ukraine zwei weitere ausgemusterte Patrouillenboote der Klasse „Island“ zu übergeben. Dies teilte General Curtis Scaparrotti, Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa, bei Kongressanhörungen mit.

In seiner Rede verwies er darauf, dass die USA zuvor mit der ukrainischen Marine gearbeitet hätten und diese Arbeit fortsetzen würden. Nun planen die USA ihm zufolge, der Ukraine zwei Patrouillenboote der Klasse „Island“ zu übergeben. Auch andere Waffensysteme seien zur Lieferung geplant. Er gab dazu aber keine weiteren Details an.

Pentagon: Ukraine soll 250 Millionen US-Dollar Militärhilfe erhalten

Im September 2018 hatte der Küstenschutz der USA zwei im Jahre 1988 gebaute Boote – „Drummond“ (WPB-1323) und „Cushing“ (WPB-1321) – an Kiew übergeben.

Zuvor waren Schiffe dieser Art bereits an Georgien und Costa Rica geliefert worden. In den Jahren 1985 bis 1992 hatte der amerikanische Küstenschutz 49 Patrouillenboote der Klasse „Island“ in Dienst gestellt.