Wegen Vorfall in der Straße von Kertsch: EU verhängt Sanktionen gegen acht Personen

Die EU hat wegen des Vorfalls in der Straße von Kertsch gegen acht Menschen Sanktionen verhängt. Eine entsprechende Erklärung wurde am Freitag im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

„Im Zusammenhang mit der Gewalt Russlands, die zum Arrest ukrainischer Militärs und Schiffe in der Straße von Kertsch am 25. November 2018 geführt hat, (…) ist der EU-Rat der Ansicht, dass acht Menschen in die Liste der Personen aufgenommen werden müssen, für die Einschränkungen gelten“, heißt es in dem Dokument.

Unter diesen acht Personen sind der Chef der Grenzverwaltung des Inlandgeheimdienstes (FSB) auf der Krim und Sewastopol, Sergej Stankewitsch, und der Kommandeur der Truppen des Militärbezirkes Süd, Alexander Dwornikow.

Die Entscheidung tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Ukrainische Provokation in der Straße von Kertsch

Die russische Küstenwache hatte am 25. November drei ukrainische Schiffe aufgebracht und die 24-köpfige Besatzung, darunter mindestens zwei Geheimdienstler, festgesetzt. Die Schiffe, die Waffen an Bord hatten, wollten ins Asowsche Meer fahren, ohne dass die Durchfahrt zuvor beim russischen Grenzschutz angemeldet worden war.

Die Schiffe mit abgeschalteten Transpondern drangen unerlaubt in das russische Territorialgebiet ein und reagierten nicht auf Warnungen der russischen Seite, dass sie die Staatsgrenze verletzt hätten.

Moskau bezeichnete dies als Verstoß gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen sowie gegen bilaterale Vereinbarungen zwischen den beiden Ländern.

Wie der russische Präsident Wladimir Putin betonte, handelte es sich um eine „geplante Provokation“, wovon sowohl die Dokumente als auch „die Aussagen der Matrosen selbst“ zeugen würden.