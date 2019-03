Linke und AfD fallen: Neue Stimmung bei Umfrage zur Europawahl

Ende Mai ist Europawahl, und die Parteien kämpfen um jede Stimme. Eine heute veröffentlichte Wahlumfrage zeigt: Die vergangenen Tage scheinen die Stimmung in Deutschland beeinflusst zu haben. Innerhalb nur einer Woche gab es vergleichsweise große Veränderungen. Warum das so ist, könnte auch an Sahra Wagenknecht liegen.