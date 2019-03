Merkel fordert mehr Tempo der eigenen Regierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der Herausforderungen im globalen Wettbewerb mehr Tempo der eigenen Regierung bei gesetzlichen Initiativen angemahnt. „Wir befinden uns in einem sehr schnellen Wandel und in einem sehr disruptiven Wandel", sagte Merkel am Freitag nach dem Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft in München.