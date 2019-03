Warschau enttäuscht: Keine Aufstockung der US-Militärpräsenz in Polen

Die USA haben sich wider den Erwartungen Polens geweigert, ihre Militärpräsenz in diesem Land zu verstärken. Darüber schreibt die „Gazeta Wyborcza“ unter Berufung auf Quellen in polnischen Diplomatenkreisen.

Demnach habe die polnische Regierung es nicht vermocht, Washington zur Einrichtung einer ständigen Militärbasis in Polen zu überreden. Das, was die USA anbieten könnten, „entspricht den Erwartungen Warschaus nicht ganz“, heißt es in einer Botschaft des US-Außenministeriums an die verwandte Behörde Polens.

Wie das Blatt schreibt, sind jetzt in der Militärbasis Bemowo Piskie in Polen 4.500 US-Soldaten und ein Nato-Bataillon stationiert.

Wie Experten vom Brüsseler Analysezentrum „Friends of Europe“ im Januar berichteten, habe Polen kein Vertrauen zu den europäischen Nato-Staaten und wolle direkte militärische Unterstützung aus den USA erhalten. Warschau sei über eine mögliche Aggression Russlands besorgt und sich nicht sicher, dass die europäischen Verbündeten das Land schützen könnten, hieß es.

Mitte September 2018 rief der polnische Präsident Andrzej Duda Washington auf, mehr Truppen nach Polen zu schicken. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass das Weiße Haus die Stationierung einer ständigen US-Basis in Polen erwäge. Diese sollte auf Dudas Vorschlag die Bezeichnung „Fort Trump“ erhalten. Die polnischen Behörden erklärten sich damals bereit, in den Bau der entsprechenden Infrastruktur mehr als zwei Milliarden Dollar zu investieren.

Daraufhin drohte Russland, Antwortmaßnahmen zu ergreifen, um diese Bedrohung zu neutralisieren.