Maduro verkündet Militärmanöver in Venezuela

Militärmanöver haben in Venezuela begonnen. Das teilte Staatspräsident Nicolas Maduro am Samstag mit.

„Die groß angelegte Übung ‚Ana Karina Rote‘ soll zum Schutz strategisch wichtiger Dienste des Landes beitragen. Wir werden es nicht zulassen, dass die Feinde unseres Vaterlandes das heldenhafte venezolanische Volk wieder um Ruhe bringen“, schrieb Maduro im Kurznachrichtendienst Twitter.

Am Vortag hatte der Präsident die Gründung einer neuen Struktur als Teil der Streitkräfte bekannt gegeben, die strategisch wichtige Objekte im Land schützen wird.

In der Nacht zum 8. März kam es in Venezuelas größtem Wasserkraftwerk „El Guri“ zu einer schweren Panne, die einen Stromausfall in mindestens 20 der 23 Bundesstaaten des Landes zur Folge hatte. Betriebe und staatliche Einrichtungen lagen eine Woche lang still, der Schulunterricht ist immer noch nicht wiederaufgenommen.

Die Behörden machten eine Cyberattacke der USA auf das Kraftwerk für den Blackout verantwortlich. Washington weist jegliche Anschuldigungen zurück.

