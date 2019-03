Bleiben 1000 US-Militärs in Syrien? Pentagon nimmt zu WSJ-Bericht Stellung

Die US-Behörden können laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ circa 1000 Militärs in Syrien lassen. Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte General Joseph Dunford kommentierte nun diese Informationen.

Zuvor hatte das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Quellen berichtet, dass etwa 1000 US-Militärs in Syrien bleiben könnten, um die Arbeit mit kurdischen Kräften fortzusetzen.

Dunford kommentierte diesen Bericht wie folgt: „Es gibt keine Änderung bei dem im Februar angekündigten Plan und wir werden weiterhin die Anweisung des Präsidenten zum Abzug der US-Streitkräfte an ihren dauerhaften Unterkunftsort befolgen.“

Die USA und ihre Verbündeten führen seit 2014 eine Operation gegen die Terrorgruppierung IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) in Syrien und im Irak. Der Militäreinsatz in Syrien erfolgt ohne Genehmigung der syrischen Regierung. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember vorigen Jahres ohne Angabe eines genauen Termins den Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt.

Im Februar hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass circa 200 Soldaten nach dem US-Truppenabzug aus Syrien weiterhin im Land stationiert bleiben sollen.

*Terrororganisation, in Russland verboten