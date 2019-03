Peskow zu Belgrad-Protesten: Moskau vertraut der dynamischen Entwicklung Serbiens

„Serbien ist definitiv unser Partner – eine Partnerseite, mit der wir durch historische sowie kulturelle Beziehungen verbunden sind. Daher möchten wir Serbien natürlich als ein stabiles, sich dynamisch entwickelndes Land sehen. Und wir tun alles im Rahmen der bilateralen Beziehungen dafür. Das ist eine interne Sache Serbiens. Wir sind überzeugt, dass die serbische Führung alles unternimmt, um diese Situation zu lösen“, sagte Peskow am Montag vor der Presse.

Seit dem 8. Dezember geht die Opposition jeden Samstag gegen den serbischen Präsidenten — Aleksandar Vucic — auf die Straße. Die Demonstranten werfen der Führung des Landes Korruption und die Verletzung demokratischer Grundsätze vor.

Am späten Samstagsabend sind die Demonstranten in das Gebäude des staatlichen serbischen Rundfunks (RTS) eingedrungen. Sie forderten von der Chefredaktion Änderungen in der Informationspolitik des Senders.

Am folgenden Sonntag haben die Demonstranten nach Angaben des serbischen Innenministeriums die Polizeiabsperrung vor der Präsidentenresidenz mit einem Lastwagen durchbrochen. Mehrere Polizisten wurden zudem angegriffen.