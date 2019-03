Seehofer kann kein islamfeindliches Klima in Deutschland erkennen - Medien

Nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer lebt der Großteil der Menschen in Deutschland friedlich miteinander. Aber islamfeindlichen Straftaten müsse „mit aller Härte entgegentreten“ werden, sagte der Minister der „Bild“-Zeitung (Montag) in einer Stellungnahme zum jüngsten blutigen Amoklauf in Neuseeland.