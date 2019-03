Mailand: Lega Nord protestiert gegen antirussische Sanktionen

Aktivisten der italienischen rechtsorientierten Partei Lega Nord haben am Montag vor dem russischen Konsulat in Mailand eine Protestaktion gegen Russland-Sanktionen durchgeführt. „Diese Sanktionen fügen der Wirtschaft Italiens ernsthaften Schaden zu“, erklärten die Mitglieder einer Delegation aus der Ortschaft Ceriano Laghetto in der Provinz Monza.