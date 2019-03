Poroschenko will mit Putin „keinen Brei kochen”

Bei seinem Krim-Besuch am vergangenen Montag erläuterte Putin, dass das russische und das ukrainische Volk nie einen Zwist gehabt hätten, aber derzeit kein positives Ergebnis bei den Beziehungen zu der Kiewer Regierung erzielt werden könne. Wie er erklärte, könne man mit den ukrainischen Behörden „keinen Brei kochen“ (d.h. nichts Konstruktives vereinbaren). Außerdem verwies er darauf, dass Kiews Benehmen Kopfschütteln hervorrufe.

In einer Ausstrahlung des ukrainischen TV-Senders ICTV am selben Tag zeigte sich Poroschenko von Putins Worten empört.

„Hinsichtlich der Aussage, dass jemand da ‚keinen Brei kochen‘ kann, werde ich mit niemandem weder Brei kochen und essen noch angeln gehen, wie es einige unsere Kandidaten tun“, betonte Poroschenko.

Dem fügte er hinzu, er werde weiterhin auf die Verstärkung des Sanktionsdrucks auf Russland pochen.

Am Montag hatte Putin an den Feierlichkeiten anlässlich des fünften Jahrestags der Wiedervereinigung der Krim mit Russland teilgenommen. Zudem nahm er symbolisch neue Blöcke in zwei Wärmekraftwerken auf der Halbinsel in Betrieb.

