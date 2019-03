Merkel: Dürfen Aufstieg Chinas nicht wie in "Schlacht" bekämpfen - Medien

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dafür geworben, den weiteren Aufstieg Chinas zu akzeptieren und nicht zu bekämpfen. Es gebe einige "tektonische Verschiebungen in der Welt", sagte sie am Dienstag in Berlin etwa zum Verhältnis der bisherigen Supermacht USA zu Staaten wie China oder auch Indien, meldete die Nachrichtenagentur Reuters.