Trump erwägt Nato-Mitgliedschaft Brasiliens

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag beim Treffen mit seinem brasilianischen Amtskollegen Jair Bolsonaro erklärt, er ziehe die Nato-Mitgliedschaft Brasiliens „aktiv“ in Erwägung.

„Wir werden das (die Zusammenarbeit – Anm. d. Red.) sehr, sehr gründlich prüfen – sei es mit der Nato oder etwas, was mit der Allianz zu tun hat“, zitiert Reuters den US-Staatschef.

Er unterstütze zudem Brasiliens Bemühungen, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beizutreten – einem Klub von entwickelten Staaten, der bereits 36 Mitglieder zählt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Brasiliens neuer Staatschef: Die krassesten Zitate von Jair Bolsonaro<<<

Der rechtskonservative Staatschef Brasiliens hatte sich zuvor in einem Interview als „Trump-Sympathisant” bekannt: „Ich bin nicht rechtsextrem. Ich bin ein Trump-Sympathisant. Er will Amerika wieder groß machen, und ich will Brasilien groß machen.”