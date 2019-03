Weltraumsegment der US-Raketenabwehr: Lawrow warnt vor Büchse der Pandora

„Inzwischen wurden in den USA bereits Mittel für die Schaffung eines Weltraumsegments für Raketenabwehr und die Stationierung von Schlagmitteln in erdnahen Umlaufbahnen bereitgestellt“, so Lawrow.

„Dieses Segment der Raketenabwehr wird offenbar auch Weltraumobjekte treffen können. Wie wird die operierende Kampfstruktur real gebaut werden, die jederzeit im Kosmos das Orbitaleigentum der von Washington unerwünschten Länder beseitigen kann?“, fragte der russische Außenminister weiter.

Ihm zufolge „öffnet das die Büchse der Pandora, da viele Staaten aktiv im Weltraum tätig“ seien.

Er verwies darauf, dass es schon viele gebe, „die sich bereits mit der Entwicklung der Kampfzuladung für den Transport in den Weltraum befassen oder über das notwendige Potential verfügen“ würden.

>>>Mehr zum Thema: Russland meldet zahlreiche Manöver von US-Spionagesatelliten<<<

„Das Problem wird immer aktueller“, so Lawrow.

Vorige Woche war berichtet worden, dass der geschäftsführende US-Verteidigungsminister, Patrick M. Shanahan, einen Erlass über die Gründung der Space Development Agency unterzeichnet hatte.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump das Pentagon aufgefordert, sofort mit der Bildung der US-„Space Forces” (dt.: Weltraum-Streitkräfte) zu beginnen. Der Staatschef erklärte in Washington, die amerikanische „Präsenz im Weltraum“ allein sei nicht ausreichend. Vielmehr müssten die Vereinigten Staaten eine „Überlegenheit“ im All erreichen.