Pompeo bekräftigt Israels Verteidigungsrecht gegen Iran

US-Außenminister Mike Pompeo hat nach DPA-Angaben am Mittwoch Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen „Bedrohungen“ aus dem Iran unterstützt.

Er erklärte bei einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem, Teheran strebe die „vollständige Zerstörung und Auslöschung Israels“ an.

„Angesichts solcher Bedrohungen, die ein Teil des Alltags in Israel sind, bleiben wir bei unserer beispiellosen Verpflichtung zu Israels Sicherheit“, betonte Pompeo.

Er fügte hinzu, die USA seien bereit, einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus zu führen.

Unter anderem will Pompeo in Israel solche Themen wie die Lage in Syrien, Bedrohungen durch die Bewegungen Hamas und Hisbollah sowie den Iran besprechen.

US-Präsident Donald Trump hatte am 6. Dezember bei einer Rede im Weißen Haus Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Zudem ordnete er an, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.