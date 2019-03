Tirana: Zusammenstöße von Protestlern und Polizei

Die Teilnehmer der Massenproteste gegen die Regierung Albaniens sind vor dem Gebäude des Parlaments in Tirana mit der Polizei in Konfrontation geraten. Dies melden die albanischen Medien am Donnerstag.

Die albanische Polizei hatte zuvor Strafverfahren gegen 33 Menschen wegen aggressiver Handlungen im Zuge des Antiregierungsprotestes eingeleitet, der in der Hauptstadt des Landes am 16. März ausgebrochen war. Am Donnerstag begann in Tirana eine große Protestaktion. Die Polizei versuchte, die Menschenmenge aufzuhalten, die den Rücktritt des Premierministers und Chefs der regierenden Sozialistischen Partei (SP), Edi Rama, forderte und zum Gebäude des Parlaments vordringen wollte.

© AFP 2019 / Gent SHKULLAKU Gewalt bei Protesten in Albanien: Wie positionieren sich EU und USA?

„Es ist höchste Zeit, ins Parlament zu gelangen und all jene daraus fortzujagen, die die Albaner bestohlen haben. Bürger sind all diejenigen, die beschlossen haben, die Proteste fortzusetzen. Wir führen keine Gespräche mit Banditen – genauso wie die USA keine Verhandlungen mit Terroristen führen“, zitiert die Zeitung „Albanian Daily News“ eines der Mitglieder der oppositionellen Demokratischen Partei.

Einige Demonstranten versuchten, die Absperrung der Polizei zu durchbrechen, wobei sie die Polizisten mit Feuerwerkskörpern und verschiedenen Gegenständen bewarfen. Die Polizisten legten daraufhin ihre Gesichtsmasken an und waren bereit, Tränengas einzusetzen. Zum Ort des Geschehens soll zudem ein Wasserwerfer gebracht worden sein.