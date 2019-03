Terroristen verstecken sich in Höhlen - aus Angst vor entscheidenden Kämpfen

Die Kämpfer der Terrorvereinigung „Islamischer Staat“ *, die noch in der Umgebung der syrischen Siedlung Baguz in der Provinz Deir ez-Zor präsent sind, versuchen, in Höhlen Rettung zu finden. Dies meldet „Daily Mail“ am Freitag.

Nach Angaben des Blattes habe die US-geführte Antiterrorkoalition gegen das Dschihadisten-Lager mehrere Luftschläge versetzt. Danach sollen die von der Koalition unterstützten Kämpfer der Vereinigung kurdischer und arabischer Gruppierungen „Demokratische Kräfte Syriens“ (DKS) die Offensive in dieser Richtung fortgesetzt haben.

Moskau warnt: Terroristen bereiten Inszenierung von Chemieattacke in Idlib vor

Wie seitens der Demokratischen Kräfte Syriens betont wird, sei der Sieg über die Terrorkämpfer im Bezirk Baguz die Sache einiger Tage. Dabei verstecken sich manche von ihnen in der Siedlung — abgesehen davon, dass Tausende von Terroristen bereits geflohen sind. Dem Blatt zufolge verbergen sich Dschihadisten in den Höhlen der entlang des Euphrats ausgestreckten Felsenkette und in den Schützengraben.

„Unsere Kräfte versuchen, sie zum Sich-Ergeben zu zwingen, doch die Konfrontation hält an“, erklärte der Sprecher des Informationsdienstes der DKS, Mustapha Bali. Nach seinen Worten könne man von einer totalen Niederlage des IS in der Region erst dann reden, wenn dort alle versteckten Minen und Zufluchtsorte der Dschihadisten gefunden sein werden.

Syriens Kurden melden entscheidenden Schlag gegen letzte IS-Bastion

Zuvor war berichtet worden, dass die Terroristen des IS etwa einhundert Frauen und Kinder in den Kampf um Baguz geschickt hätten.Die „Demokratischen Kräfte Syriens“ führen eine Offensive gegen die Reste des IS nahe Baguz, das die letzte Hochburg der Dschihadisten im Tal des Euphrats ist. Wie Bali zuvor mitgeteilt hatte, beginnen die Terroristen, sich massenhaft zu ergeben.

