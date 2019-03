Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, sagte zur Aufhebung dieser Sanktionen, dass Trump diese gegen Nordkorea abberufen habe, weil ihm der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un gefalle.

„Dem Präsidenten Trump gefällt (…) Kim, und er (…) meint, dass diese Sanktionen nicht nötig sein werden“, sagte Sanders.

„Heute hat das Finanzministerium angekündigt, dass es großangelegte Sanktionen zusätzlich zu den bereits existierenden hinzufügen wird. Ich habe heute veranlasst, diese zusätzlichen Sanktionen abzuberufen!“, schrieb Trump, ohne zu erläutern, warum er eine solche Entscheidung getroffen habe.

© AP Photo / Wong Maye-E Trump: Alle Sanktionen gegen Nordkorea bleiben in Kraft

Ebenso wie Trump hatte auch Sarah Sanders nicht erläutert, um welche Sanktionen es Trump konkret gegangen sei.

Das US-Finanzministerium hat indes am Freitag keine neuen Sanktionen gegen Nordkorea angekündigt. Am Vorabend hatte das Finanzamt Sanktionen gegen zwei chinesische Shipping-Unternehmen verhängt, die nach seinen Angaben Nordkorea geholfen hätten, die Sanktionen zu umgehen. Das Ministerium hatte zudem seine Liste jener Schiffe neu zusammengestellt, die nach seiner Ansicht Sanktionen gegen Nordkorea verletzen, und in diese Liste von 67 Schiffen zwei unter der russischen Flagge fahrende Schiffe aufgenommen.