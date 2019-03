Moskau wird adäquate Maßnahmen ergreifen, falls Washington seine Pläne zur Erprobung der Abfangrakete vom Typ SM-3 Block IIA realisiert. Das erklärte das russische Außenministerium am Freitag.

Die Pläne waren in einem am 17. Januar veröffentlichten Bericht zur US-Politik im Bereich der Raketenabwehr bekannt gegeben worden. Demnach will das Pentagon 2020 eine lenkbare Rakete dieses Typs erproben, die für das Abfangen interkontinentaler ballistischer Flugkörper geeignet ist.

„Derartige Absichten gemahnen zur Vorsicht. (…) Die Bedrohung wird zur Realität. Russland wird das selbstverständlich berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, darunter auch technischen Charakters“, hieß es in der Erklärung des russischen Außenamtes.

