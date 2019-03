Syrien: SDF-Miliz erklärt Endsieg über IS und Ende des „Kalifats"

„Die SDF geben die vollständige Vernichtung des so genannten Kalifats und eine hundertprozentige territoriale Niederlage des IS bekannt“, schrieb Bali auf Englisch.

© AP Photo / Maya Alleruzzo SDF nehmen Rückeroberung der letzten IS-Enklave in Syrien wieder auf

In der arabischsprachigen Fassung seiner Mitteilung unterstrich Bali, dass „der militärische Sieg über den IS“ dank der vollständigen Befreiung des Dorfes Baghus erzielt wurde.

„Wir wiederholen unser Versprechen, den Krieg fortzusetzen und die IS-Reste bis zu ihrer vollständigen Vernichtung zu verfolgen“, schrieb Bali.

Wie die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Freitag erklärte, sei Syrien hundertprozentig von den IS-Terroristen befreit worden. Am Donnerstag hatten kurdische Medien berichtet, dass die SDF-Kräfte Baghus – das letzte vom IS besetzte Dorf im Südosten Syriens – vollständig befreit hätten. Diese Information wurde jedoch später dementiert. Ein Sprecher der im Norden Syriens agierenden internationalen Koalition sagte gegenüber Sputnik, dass in dieser Region weiter gekämpft werde.

© AP Photo / Hussein Malla SDF-Sprecher über „Grenzwächter“ für Nordsyrien: USA sehen Föderalismus positiv

Syriens UN-Botschafter Baschar al-Dschafari hat die Mitteilungen der USA von einem Sieg über den IS als Bluff abgetan. Ihm zufolge stehen die IS-Kämpfer, die sich im Camp Rukban aufhalten, weiterhin unter dem Schutz der USA.

Die SDF-Abteilungen kämpfen seit mehreren Monaten mit Unterstützung der US-geführten Koalition gegen die IS-Reste. Syrische Medien haben wiederholt über Opfer unter der Zivilbevölkerung und die Verwendung weißer Phosphormunition bei Luftangriffen auf Baguz berichtet.

Islamischer Staat (IS/Daesh)* – eine Terrorvereinigung, in Russland verboten.