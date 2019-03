SDF-Miliz kündigt neue Etappe der IS-Bekämpfung an

Die von den USA unterstützten arabisch-kurdischen Abteilungen der „Demokratischen Kräfte Syriens“ (SDF) haben die syrischen Behörden am Samstag aufgerufen, die milizeigenen Selbstverwaltungsorgane im Nordosten Syriens anzuerkennen. Sie kündigten auch eine neue Etappe des Kampfes gegen die Terrormiliz IS* an.