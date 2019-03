Syrische Kämpfer und Weißhelme bereiten neue Provokation mit C-Waffen vor – Nebensja

„Die neuen Berichte, dass die Kämpfer von Hayat Tahrir ash-Sham* mit Unterstützung der so genannten ‚Weißhelme‘ weitere Inszenierungen mit dem Einsatz von Giftstoffen vorbereiten, sind besorgniserregend“, erklärte Nebensja am Mittwoch in der Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage in Syrien.

Die Situation in Idlib entwickle sich in eine „gefährliche Richtung”, betonte er.

Hayat Tahrir ash-Sham kontrolliere derzeit fast 90 Prozent der Provinz.

Es komme immer wieder zu Terror-Angriffen auf die syrischen Regierungstruppen. Seit Beginn des Jahres seien 460 Vorfälle bekannt, bei denen 30 Menschen getötet und 100 weitere verletzt worden seien, so Nebensja weiter.

Die „Weißhelme“ präsentieren sich als Beschützer der Zivilbevölkerung in Syrien ohne politische Agenda. Der Organisation wird jedoch vorgeworfen, inszenierte Videos aus Syrien zu verbreiten: So haben syrische Journalisten früher mehrere Aufnahmen gezeigt, auf denen die „Rettungskräfte“ mit Waffen und in Militäruniform zu sehen sind.

Das russische Außenministerium bezeichnet die Tätigkeit der „Weißhelme“ als Teil der Verleumdungskampagne gegen die syrische Regierung.

*Terrororganisation, in Russland verboten