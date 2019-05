„Merkels Bubi” Amthor darf nicht auf CDU-Abrechnung antworten – Ziemiak stößt auf Enttäuschung

Philipp Amthor, der mit 26 Jahren jüngste Bundestagsabgeordnete von der CDU, von der Presse einst als „Merkels Bubi” geweiht, sollte die Aufgabe der Antwort eigentlich übernehmen und damit unter anderem auf die Vorwürfe wegen „Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation” eingehen. Nachdem das Video bereits am Dienstagabend vor der Kulisse des CDU-Wahlwerbespots von Elmar Brok aufgenommen worden sein soll, soll es am Mittwochmorgen im Konrad-Adenauer-Haus in gut zwei Stunden fertiggestellt worden sein.

Doch das Video kam nicht. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) hat der Parteivorstand die Veröffentlichung verhindert. Offenbar durfte „ein einfacher Bundestagsabgeordneter“ nicht auf die Vorwürfe des YouTubers antworten und damit - Gott bewahre - den Generalsekretär Ziemiak politisch beschädigen.

Das mindestens seit dem Strache-Fall mit amüsanten Videos verwöhnte Netzpublikum ist sofort in Enttäuschungspostings ausgebrochen. Viel mehr Unmut bewirkten dann alle sieben Postings von Ziemiak, der sich angeblich nicht aller Twitter-Funktionen bewusst ist. „Lass uns miteinander reden. Wir machen das in der CDU seit 70 Jahren: Wir zerstören einander nicht, sondern wir hören einander zu, wir reden miteinander, wir finden gemeinsame Lösungen“, so die Botschaft des CDU-Generalsekretärs.

7/7 Nicht als Show sondern so wie die meisten Menschen bei uns: aus Sorge über unsere Zukunft und über Wege unseren Planeten zukunftsfest zu machen, über Ideen für bessere Lösungen. Lass uns treffen, damit wir miteinander sprechen können. Philipp #Amthor kommt auch. Dein Paul — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) 23 мая 2019 г.

Um auf die Kritik zu antworten, die gerade Tausende von CDU-Lesern bewegt, will Ziemiak den Blogger zum persönlicher Gespräch bitten, wo auch Amthor zugegen sein könnte.

1/7 Lieber @rezomusik, lass uns miteinander reden. Wir machen das in der @CDU seit 70 Jahren: Wir zerstören einander nicht, sondern wir hören einander zu, wir reden miteinander, wir finden gemeinsame Lösungen. — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) 23 мая 2019 г.

Doch die meisten Leser wollen sich von diesen abstrakten Botschaften nicht einlullen lassen. So schlägt der Nutzer Frank Behrend vor, mit dem Blogger Rezzo live gestreamt im Netz zu diskutieren, statt Tweets abzusetzen.

Wie wäre es, wenn du mit @rezomusik diskutierst - live gestreamt im Netz. Das ist aus meiner Sicht passender für den Dialog mit der Generation YouTube als Tweets abzusetzen. Noch ist Zeit vor der #Europawahl2019 Eine Chance, damit Politik bei der Jugend wieder relevant wird👍 — Frank Behrendt (@frankzdeluxe) 23 мая 2019 г.

Auf das Argument von Ziemiak, die Volkspartei CDU gebe es überhaupt nur, weil „unser Europa einmal völlig zerstört war“, reagieren die Nutzer mit Gegenschlägen:

Äh, wie?

Sie wollen sagen, in einem glücklichen und friedlichen Europa ohne Weltkriege hätte die CDU nichtmal eine Daseinsberechtigung gehabt?

Wow - und das vom Generalsekretär. — Alrik 🇩🇪🇪🇺🌎🖖 (@AlrikA52) 23 мая 2019 г.

Der Nutzer Jens Pätzold wirft der CDU Inkompetenz in Frage Kommunikationsstrategie vor.

Die Reaktion auf das #RezoVideo lässt mich verwundert zurück. Die geballte Kompetenz der @CDU zum Thema Kommunikationsstrategie hat jetzt zu diesem Ergebnis geführt? Es ist zum Verzweifeln! Man kann nur hoffen, dass das nicht Sinnbildlich für die Kompetenz der @CDU insgesamt ist. — Jens Pätzold (@PaetzoldJp) 23 мая 2019 г.

Der Nutzer 3Plusss verwies dabei noch auf die Reaktion der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) auf das Rezo-Video.

erst wird in tweets tief geschossen. dann wird in einem 2 minuten video argumentationslos der kopf geschüttelt. dann ein video angekündigt das nie erscheint. dann vergleicht @akk die kritikpunkte mit biblischen plagen. jetzt wollt ihr reden? und das macht ihr so SEIT 70 JAHREN??? — 3Plusss (@3Plusss) 23 мая 2019 г.

AKK sagte am Mittwoch in Bezug auf das Video: „Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen, die es damals in Ägypten gab“, - und wurde dafür verspottet. Denn es waren zehn biblische Plagen: Blut, Frösche, Stechmücken, Stechfliegen, Rinderpest, Schwarze Blattern (Geschwüre), Hagel, Heuschrecken, Finsternis und der Tod aller Erstgeborenen. Die Verspottung bezieht sich darauf, dass AKK als Vorsitzende einer christlichen Partei ausgerechnet beim Thema Bibelkenntnis ein faktischer Fehler unterläuft – während die CDU behauptet, dass Rezos Abrechnung mit der CDU, bereits über fünf Millionen Mal angeklickt, nicht auf Fakten beruhe. Paul Ziemiak hatte es am Mittwoch als „eine Mischung aus ganz vielen Pseudo-Fakten“ bezeichnet.

Anders als Ziemiak ging der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, der einstige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz, auf das Rezo-Video ein, sowohl bei der Klima-, als auch bei der Nato-Politik. „Wir verdanken unsere Sicherheit der NATO und der Präsenz amerikanischer Truppen in Europa und Deutschland. Wir können den Amerikanern nicht vorschreiben, welche Bewaffnung sie zum Schutz ihrer Truppen für erforderlich halten, wenn wir nicht ihren Abzug riskieren wollen“, schrieb er unter anderem.

