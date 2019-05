Bibelkunde mit AKK: Plagen, Todsünden, Zwerge? Egal, Hauptsache die sieben steht!

In seinem Video hatte Rezo die CDU heftig kritisiert. Der 26-jährige wirft den Christdemokraten unter anderem vor, beim Klimawandel untätig zu sein, Politik für Reiche zu machen und „krasse Inkompetenz“ beim Thema Urheberrecht und Drogenpolitik an den Tag zu legen.

© AFP 2019 / INA FASSBENDER CDU wirklich zerstört? – So reagiert die konservative Partei auf deutschen Youtube-Hit

Die oberste Christdemokratin, Kramp-Karrenbauer, konterte routiniert mit den Worten: „Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen, die es damals in Ägypten gab.“

So weit, so… ungut. Denn in der Bibel ist im 2. Buch Mose 7,1 bis 11,10 von zehn Plagen die Rede… Was ist passiert? Das fragen sich auch die User auf Twitter:

Hat @akk bei den fehlenden 3 Plagen evtl Freitags die Schule geschwänzt um gegen Schwule und Lesben zu protestieren? #Plagen pic.twitter.com/orSKndmR5X — Detailverliebt (@DetailVideo) 23. Mai 2019

Zahlen und Plagen, hin oder her – diese Userin stört sich einfach am Ton der CDU-Parteivorsitzenden auf Rezos Video:

Bei einer derart (t)rotzigen Antwort der Parteivorsitzenden auf berechtigte und sachlich vorgetragene Kritik eines jungen Menschen sollte sich die CDU nicht wundern, dass junge Leute sie nicht wählen.#AKK #NieMehrCDU #NieWiederCDU #NiemalsCDU pic.twitter.com/R9Idc6YHQl — Sachsenmaus (@MsVerstaendnis2) 22. Mai 2019

Dieser User wurde noch bissiger:

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU): "Ich habe mich gefragt, warum wir nicht auch noch verantwortlich sind für die 7 Plagen, die es damals in Ägypten gab"



Heute:



1. Altersarmut

2. Kinderarmut

3. Wohnungsnot

4. Niedriglohnsektor

5. CumEx-Betrug

6. Tierquälerei

7. Klimawandel

(...) — Kaffeecup (@kaffeecup) 23. Mai 2019

Andere geben einfach Nachhilfe in Sachen Bibelkunde:

Funfact für Christdemokraten: Es waren zehn biblische Plagen. https://t.co/VRWcSkL5N8 — netzpolitik (@netzpolitik) 23. Mai 2019

Dieser User taucht noch tiefer in die Materie ein und erklärt, warum Gott die Ägypter überhaupt mit den zehn Plagen bestrafte:

10 Plagen, AKK, 10 Plagen.

Als C!DU Vorsitzende sollte man da etwas bibelfester sein...



Die Ägypter erhielten sie übrigens, weil sie mit Flüchtlingen in ihrem Land nicht gut umgegangen sind und sie wie Sklaven und Menschen 2. Klasse behandelt haben. https://t.co/tAkvYqympq — Alexander Hermelink (@bondalex) 23. Mai 2019

Ach, war ja klar…

Letztlich wird es das Geheimnis der CDU-Chefin bleiben, wie sie die Plagen der Ägypter mit der Zahl sieben in Zusammenhang brachte. Vielleicht hat die Katholikin auch an die sieben Todsünden gedacht, die allerdings so klar definiert nicht in der Bibel stehen. Oder sie dachte an die Gebrüder Grimm, bei denen es sowohl sieben Zwerge als auch sieben Geißlein gab. Wir wissen es nicht.

Darum, noch einmal zum Mitschreiben: