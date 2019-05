WikiLeaks kommentiert neue Anschuldigungen gegen Assange

Die US-Behörden hatten zuvor weitere Anschuldigungen gegen den Whistleblower zu 17 Episoden erhoben, die mit rechtswidriger Gewinnung und Offenlegung von Geheiminformationen im Zusammenhang stehen sollen. Dem WikiLeaks-Gründer drohen nun bis zu 175 Jahre Haft.

„Das ist Wahnsinn. Das Ende der journalistischen Tätigkeit im Bereich der nationalen Sicherheit und in Bezug auf den ersten Zusatzartikel (zur Verfassung der USA – Anm. d. Red.)“, heißt es in einer Mitteilung des Portals bei Twitter.

© AP Photo / Matt Dunham 17 weitere Anschuldigungen: Assange drohen bis zu 175 Jahren Haft

Der besagte Verfassungsartikel garantiert Rede- und Pressefreiheit.

Fall Assange

Schweden hatte Assange 2010 wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung angeklagt. Seit 2012 hatte sich der Whistleblower in der ecuadorianischen Botschaft in London verborgen gehalten, um der Auslieferung nach Schweden zu entgehen.

Im April 2019 hat Ecuador die Asylgewährung gegenüber Julian Assange widerrufen und ihn aus der Botschaft in London verwiesen. Der WikiLeaks-Gründer wurde anhand der von Schweden und den USA erteilten Haftbefehle von der Polizei in London festgenommen

Am 1. Mai wurde Assange zu 11,5 Monaten Gefängnis wegen Verletzung der Kautionsauflagen verurteilt. Am 2. Mai gab das Gericht in London Washington 65 Tage Zeit, damit die US-Seite einen Auslieferungsantrag rechtlich begründen kann.