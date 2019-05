Merkel telefoniert mit neuem ukrainischen Präsidenten

„Gegenstand des Gesprächs war insbesondere die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine sowie die innenpolitische Entwicklung in der Ukraine einschließlich der Lage in der Ostukraine“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Merkel und Selenski verwiesen auf die Notwendigkeit der vollständigen Umsetzung der Minsker Abkommen sowie das Interesse an einer weiteren engen Zusammenarbeit im Normandie-Format.

Darüber hinaus gratulierte Merkel dem ukrainischen Staatschef zur Amtsübernahme.

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH Merkel sagt Ukraine Hilfe zu

Bei der Stichwahl im April erhielt der ehemalige Schauspieler und Komiker Wladimir Selenski 73 Prozent der Stimmen und besiegte damit den damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der mit nur 25 Prozent unterlag. Am 20. Mai wurde der neue Staatschef vereidigt.