„…für das Land, das ich liebe“: May tritt unter Tränen zurück – VIDEO

Die britische Premierministerin Theresa May hat am Freitag ihren Rücktritt bekanntgegeben.

„Ich habe alles getan, was ich konnte, um die Abgeordneten davon zu überzeugen, das Brexit-Abkommen zu unterstützen“, so May in iherer Ansprache vor dem Regierungssitz in der Downing Street.

Sie werde „für immer bedauern“, dass sie „nicht in der Lage gewesen“ sei, den Brexit zu vollziehen.

„Ich gehe ohne Böswilligkeit, sondern mit großer und anhaltender Dankbarkeit dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, dem Land zu dienen, das ich liebe“, sagte sie abschließend.

© Sputnik / Alexej Witwitski Britische Premierministerin May tritt am 7. Juni zurück

Die britische Premierministerin Theresa May wird ihr Amt als Parteichefin am 7. Juni abgeben. Sie kündigte an, die Amtsgeschäfte weiterzuführen, bis ein Nachfolger gewählt ist.