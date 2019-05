„June ends May“ – Sacharowa kommentiert Rücktritt der britischen Premierministerin

Am Freitag hat die Premierministerin Großbritanniens, Theresa May, bekanntgeben, dass sie ihr Amt als Chefin der Konservativen Partei am 7. Juni abgeben wird. Den Rücktritt der britischen Politikerin hat die offizielle Pressesprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa auf ironische Weise kommentiert.