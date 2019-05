Merkel nimmt May-Rücktritt „mit Respekt zur Kenntnis“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Rücktrittserklärung der britischen Regierungschefin Theresa May „mit Respekt zur Kenntnis genommen“. Wie dpa unter Berufung auf die Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz meldet, habe Merkel mit May stets vertrauensvoll zusammengearbeitet und werde dies fortsetzen, solange May im Amt sei.