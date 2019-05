Reaktion auf Europawahl: Kramp-Karrenbauer und Söder kündigen Kampf gegen Grüne an

Die Auszählungen der Europawahlen sind in vollem Gange – die ersten Verlierer und Gewinner stehen aber schon fest. Zu den Gewinnern gehören sicherlich die Grünen. Nun haben CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der CSU-Vorsitzende Markus Söder darauf reagiert und einen härteren Kampf gegen diese Partei angekündigt.

Wie die dpa berichtet, haben CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der CSU-Vorsitzende Markus Söder angekündigt, als Reaktion auf die Verluste bei der Europawahl verstärkt Klimaschutzpolitik und den Kampf gegen die Grünen in den Vordergrund zu rücken.

„Wir brauchen eine intensive Auseinandersetzung mit den Grünen“, forderte der bayerische Ministerpräsident am Sonntagabend.

Alte Maßstäbe würden jetzt nicht mehr gelten. Die Altparteien müssten „jünger, cooler, offener werden“, so Söder.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Ministerposten für Kramp-Karrenbauer gefordert<<<

Kramp-Karrenbauer räumte Fehler in der Wahlkampagne ein. Es sei der Union nicht gelungen, ihre Themen wie Sicherheit, Wohlstand und Frieden in der EU in den Vordergrund zu rücken. „In diesem Wahlkampf ging es vor allem um das Thema Klima und Klimaschutz.“

Und genau in diesen Bereichen habe die CDU Defizite – ebenso wie bei dem Umgang mit neuen Phänomen der sozialen Medien. Hintergrund dessen war auch das vor wenigen Tagen ins Netz gestellte Video des Youtubers Rezo, auf das die Union keine vernünftige Reaktion bringen konnte. In diesem Video ging es unter anderem über die „Zerstörung der CDU“.

Söder zeigte sich zufrieden, dass die CSU in Bayern wesentlich besser abgeschnitten habe als die CDU im Bundesgebiet. Die Christsozialen hätten mit knapp 40 Prozent eine „Trendwende“ erreicht. Als Sondereffekt gilt dabei allerdings, dass mit EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber zum ersten Mal ein CSU-Politiker EU-Kommissionspräsident werden könnte.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Europäische Großmachtfantasien: Wie die Union sich als Moralapostel Europas aufspielt<<<