Syrien: Feuerangriff der Terroristen auf Skalbia – Tote und Verletzte unter Zivilisten gemeldet

Terroristen haben die Ortschaft Skalbia in der syrischen Provinz Hama mit Mehrfachraketenwerfern unter Beschuss genommen. Dabei wurden fünf Zivilisten getötet, weitere zwölf verletzt. Das teilte der Leiter des russischen Versöhnungszentrums in Syrien, Generalmajor Viktor Kuptschischin, am Sonntag bei einem Briefing mit.