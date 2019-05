„Der wahre Albtraum des Westens“: China lobt russischen Raketenabwehrkomplex S-500

Russland habe der Herstellung von Luftverteidigungswaffen stets große Aufmerksamkeit geschenkt, daher habe das Land derart beeindruckende Erfolge auf diesem Gebiet erzielt, heißt es in denm Beitrag. Eben aus diesem Grund gelte die russische Luftabwehr weltweit als eine der zuverlässigsten, effizientesten und technisch am meisten fortgeschrittenen. Die Forschung in diesem Bereich werde in Russland auch heute fortgesetzt.

Das Ergebnis dieser Entwicklungen sei der Raketenabwehrkomplex der neuen Generation, S-500.

„Dies ist das leistungsstärkste Luftverteidigungssystem, das jemals in der Welt gebaut wurde“, heißt es weiter in dem Bericht.

Dabei geben sich die Artikelautoren zuversichtlich, dass Russland die S-500-Komplexe nicht exportieren werde, obwohl viele westliche Länder es kaufen wollen.

Erdogan: Ankara erhofft gemeinsame Produktion von S-500 mit Russland

Auch China hätte das S-500-System gerne erworben, jedoch sei diese Waffe zu hochklassig, und Russland werde die technischen Eigenschaften des S-500-Raketenabwehrsystems streng geheim halten.

„Moskau wird dieses Geheimnis nicht mit anderen Staaten teilen wollen“, so die Autoren.

Der russische Fla-Raketenkomplex S-500 gehört zur neuesten Generation der Fla-Raketensysteme des Boden-Luft-Typs und ist für die Vernichtung ballistischer Raketen bestimmt. S-500 ist in der Lage, gleichzeitig bis zu zehn mit Überschall-Geschwindigkeit fliegende Ziele aus 500 Kilometern Entfernung aufzuspüren und zu vernichten.

Der Komplex sollte 2016 in den Dienst gestellt werden. Jedoch verzögerte sich die Entwicklung bis zum Start der geplanten Serienproduktion im Jahr 2018. Deshalb sollen die ersten von bisher zehn geplanten Regimentern bis 2020 in die Bewaffnung aufgenommen werden.

