Soll Russland Munition an USA liefern? Konzern Rostech nennt Bedingungen

„Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass diese Munition derzeit auch in den Ländern gekauft werden kann, in denen sie ohne russische Lizenz hergestellt wird. Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass die russische Munitionsindustrie heute in der Lage ist, den Weltmarkt mit einer vollständigen Palette von Munition für Kampf-, Dienst- und Zivilwaffen der sowjetischen und russischen Standards sowie für einzelne Waffenmodelle der Nato-Standards zu versorgen“, heißt es in der Mitteilung. Damit kommentiert der Konzern die vom Pentagon angekündigte Ausschreibung für den Ankauf von Patronen für Kleinwaffen aus russischer Produktion.

In Russland hergestellte Originalmunition von hoher Qualität könne nur in dem Fall an die USA geliefert werden, wenn die entsprechenden Sanktionsbeschränkungen aufgehoben würden, so die Meldung.

© Sputnik / Sergej Awerin US-Armee will Munition für russische Waffen kaufen

Nach ihren Haupteigenschaften sei die moderne russische Munition weltweit die beste. Bei den auf der Liste (des Pentagons – Anm. d. Red.) aufgeführten Pistolen, Maschinenpistolen und Maschinengewehren handle es sich um sowjetische und russische Waffen, die zuvor an eine große Anzahl von Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika geliefert worden seien.

„Diese Waffen sowie ihre Kopien wurden nicht nur in der UdSSR und Russland hergestellt, sondern auch in einer Reihe anderer Länder. Für die Lieferung relevanter Munition stellen die USA Finanzmittel zur Verfügung und kündigen regelmäßig Ausschreibungen für den Ankauf von Munition für Waffen sowjetischer und russischer Standards an“, resümierte Rostech.

