Britischer Innenminister kandidiert – unter anderem –für Premierminister-Amt

Von seinem Wunsch, sich an diesem Wahlkampf zu beteiligen, berichtete Javid auf seinem Twitter-Account.

„Ich beabsichtige, der nächste Führer der Tory-Partei und der nächste Premierminister unseres großen Landes zu werden. Wir müssen das Vertrauen wiederherstellen, die Einheit voranbringen und neue Möglichkeiten in Großbritannien schaffen. Vor allem müssen wir den Brexit gewährleisten“, erklärte der Minister in seiner Video-Ansprache.

In der vorigen Woche hatten der Minister für Umweltschutz, Michael Gove, Außenminister Jeremy Hunt, Ex-Brexit-Minister Dominic Raab, die Ex-Chefin des House of Commons des britischen Parlaments, Andrea Leadsom, der britische Ex-Außenminister Boris Johnson, der Minister für Gesundheitswesen, Matt Hancock, der Minister für Internationale Entwicklung, Rory Stewart, und die Ex-Ministerin für Arbeit und Renten, Esther McVey, ihre Absicht verlauten lassen, die Konservative Partei (Tory) anzuführen und den Posten des Premierministers zu bekleiden.

© Sputnik / Alexej Witwitski Britische Premierministerin May tritt am 7. Juni zurück

Am vergangenen Freitag hatte die Premierministerin Großbritanniens, Theresa May, angekündigt, dass sie am 7. Juni den Posten der Chefin der Konservativen Partei verlassen werde. Zu dieser Erklärung hatten sie ihre Parteigenossen gezwungen – darunter Mitglieder des Ministerkabinetts, die mit dem überarbeiteten Abkommen mit der EU zum Brexit unzufrieden waren.

