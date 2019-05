Nato-Aktivitäten nahe Grenzen bereiten Russland und Weißrussland Sorge

„Wir haben die Problematik der Nichtweiterverbreitung und Kontrolle von Waffen besprochen. Wir haben die Besorgtheit in Bezug auf die Intensivierung der Aktivitäten der Nato nahe unserer Grenzen zum Ausdruck gebracht und betont, dass solche Schritte zur Zunahme der Spannungen im euroatlantischen Raum führen“, sagte Lawrow am Montag bei einem Treffen mit seinem weißrussischen Amtskollegen Wladimir Makej in Moskau.

Wie Lawrow weiter betonte, rufen Moskau und Minsk die westlichen Partner dazu auf, das Prinzip der gleichen und unteilbaren Sicherheit sowie die diesbezüglich übernommenen Verpflichtungen einzuhalten.

© AP Photo / Michael Sohn Nato-Aufrüstung in Osteuropa: Berlin schickt Leopard-Panzer ins Baltikum

In letzter Zeit hatte Russland mehrmals beispiellose Nato-Aktivitäten in der Nähe seiner westlichen Grenze gemeldet. Die Nato selbst begründet ihre Aktivitäten mit der Notwendigkeit, auf Russlands Vorgehen zu reagieren, vor allem im Hinblick auf die Ukraine.

Moskau betonte, es stelle für niemanden eine Gefahr dar, werde das für seine Interessen potenzial gefährliche Vorgehen aber nicht außer Acht lassen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Moskau bezichtigt Nato des Betrugs „im globalen Maßstab“>>>