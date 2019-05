Hama: Rund 450 Al-Nusra-Terroristen greifen Stellungen der syrischen Armee an

Rund 450 Extremisten der Terrorgruppe „Hai'at Tahrir asch-Scham“* haben die Stellungen der syrischen Regierungsarmee in der Provinz Hama angegriffen. Das teilte der Leiter des russischen Versöhnungszentrums in Syrien, Generalmajor Viktor Kuptschischin, am Montag bei einem Briefing mit.