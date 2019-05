Syrien meldet Raketenangriff vonseiten Israels

Israel hat laut einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des syrischen Staatsfernsehens auf ein Dorf in der Provinz Quneitra Raketen abgefeuert. Der Angriff soll Verletzte gefordert haben.

„Israel hat einen Raketenangriff auf das Dorf Tell al-Shaar in der Provinz Quneitra durchgeführt. Es werden Verletzte und beschädigte Militärausrüstung gemeldet“, heißt es in der Meldung des syrischen Staatssenders „Syria TV“.

© Sputnik / Maxim Blinov Syrien: Regierungsarmee bringt strategisch wichtige Stadt wieder unter ihre Kontrolle

Dabei werden es keine näheren Angaben über die Anzahl der Verwundeten und die Art der Militärausrüstung gemacht.

Syrische Medien melden regelmäßig Luftangriffe seitens Israels. Diese werden von der syrischen Luftverteidigung abgewehrt.

