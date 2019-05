Kritik an AKK, Nahles will sich vorzeitig Neuwahl stellen, Messerattacke in Japan

+++ Kramp Karrenbauer – Angriff auf die Meinungsfreiheit +++ Nahles will sich vorzeitig in Fraktion zur Neuwahl stellen +++ Trump beendet Staatsbesuch in Japan mit Truppenvisite +++ Blutige Messerattacke auf Schulkinder in Japan +++ Elfter Toter in dieser Saison am Mount Everest +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Dienstag geschehen ist.

Kramp Karrenbauer – Angriff auf die Meinungsfreiheit

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat mit ihren Äußerungen über Meinungsmache im Internet harsche Kritik ausgelöst. Sie hatte einen Aufruf mehrerer Youtuber kritisiert und gefragt, was passiert wäre, wenn stattdessen 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl gemeinsam dazu aufgerufen hätten, nicht CDU und SPD zu wählen. Das, so Kramp-Karrenbauer, wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Man müsse sich darüber unterhalten, ob im digitalen Bereich andere Regeln gelten würden als im analogen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion, Movassat, nannte die Äußerungen der CDU-Chefin einen Angriff auf die Meinungsfreiheit.

Nahles will sich vorzeitig in Fraktion zur Neuwahl stellen

Nach den jüngsten Wahl-Desastern für die SPD will sich Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles in der Fraktion vorzeitig zur Neuwahl stellen. Sie schlage den Gremien ihrer Fraktion eine vorgezogene Abstimmung schon in der kommenden Woche vor, sagte Nahles im ZDF. Die Wahl soll in der regulären Fraktionssitzung am kommenden Dienstag stattfinden. Wer antreten werde, wisse sie nicht.

Trump beendet Staatsbesuch in Japan mit Truppenvisite

Mit einem Besuch auf dem US-Flugzeugträger USS Wasp hat Präsident Donald Trump heute seinen viertägigen Staatsbesuch in Japan beendet. Zuvor hatte Trump gemeinsam mit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe kurz den japanischen Hubschrauberträger JS Kaga besucht. Das Schiff könnte zu einem Flugzeugträger umgerüstet werden, von dem gegebenenfalls auch amerikanische F-35-Kampfjets starten könnten. Davon hat Japan nach Angaben Trumps 105 weitere Exemplare bestellt.

Blutige Messerattacke auf Schulkinder in Japan

Bei einer Messerattacke auf wehrlose Schulmädchen hat ein Mann in Japan mindestens zwei Menschen getötet. Fast 20 Menschen, die meisten davon Kinder, wurden verletzt. Wie lokale Medien heute berichteten, starben eines der Schulmädchen sowie ein Erwachsener an den Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter, ein Mann in den 50ern, hatte sich nach der Wahnsinnstat selbst in den Hals gestochen und starb später ebenfalls im Krankenhaus.

Elfter Toter in dieser Saison am Mount Everest

Am höchsten Berg der Welt ist erneut ein Bergsteiger ums Leben gekommen. Den Tod des 62-jährigen US-Amerikaners während des Abstiegs vom 8848 Meter hohen Mount Everest gab seine Familie in den USA bekannt. Damit sind in dieser Saison am Mount Everest bereits elf Bergsteiger gestorben.