Litauen: So will neuer Präsident Beziehungen zu Russland gestalten

Laut Sputnik Litauen wünsche sich Nauseda „mehr Pragmatismus“ im Dialog mit Russland. Moskau solle außerdem seine Politik gegenüber der Ukraine ändern, ansonsten sei eine Verbesserung der Beziehungen nicht zu erwarten. Seine Stellung begründete Nauseda damit, dass Vilnius seine ukrainischen Partner nicht verraten wolle.

Litauen braucht laut Nauseda eine Verbesserung des Dialogs mit Weißrussland. Die zwei Staaten sollen „gute Nachbarn“ werden, die „keine Kritik scheuen“. Auch mit Estland solle Litauen enger kooperieren.

In Litauen hat sich der unabhängige Präsidentenkandidat Gitanas Nauseda in der Stichwahl gegen seine Konkurrentin, die ehemaligen Finanzministerin Ingrida Simonyte, durchgesetzt. Nach der Auszählung von mehr als 80 Prozent aller Wahlprotokolle kam Nauseda auf 70 Prozent der Wählerstimmen, wie die staatliche Wahlkommission in Vilnius am späten Sonntagabend mitteilte. Nauseda wird sein Amt am 12. Juli antreten. Er setzt laut seinen Wahlslogans auf den Aufbau eines „Wohlfahrtstaats“ und „mehr politischen Frieden“.