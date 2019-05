Gegen GroKo, gegen Nahles: SPD-Anhänger für Rücktritt - Umfrage

Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD, Andrea Nahles hat für den kommenden Montag vorgezogene Wahlen zum SPD-Fraktionsvorsitz angesetzt. „Dann schaffen wir Klarheit“, betonte sie im „ZDF“ nach den Niederlagen bei der EU-Wahl und der Bremer Bürgerschaftswahl.

Bei den eigenen Anhängern genießt die SPD-Vorsitzende allerdings nur noch wenig Rückhalt. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Civey“ für „Spiegel-Online“. Zwei Drittel der befragten SPD-Anhänger wünschen sich demnach den Rücktritt von Andrea Nahles vom Parteivorsitz. Als Anhänger definieren die Autoren jene Befragten, die eine Wahlpräferenz für die SPD angegeben hatten.

Anhänger anderer Parteien sollen „Spiegel-Online“ zufolge die Parteichefin noch stärker ablehnen: 71 Prozent der Befragten meinen, die SPD-Chefin solle zurücktreten. Dagegen sprechen sich 19 Prozent aus.

Auch ein Verbleib der SPD in der Regierung wird in Frage gestellt. Rund 57 Prozent der SPD-Wähler gaben in der „Spiegel Online“-Umfrage an, ein Bruch der Koalition würde der Partei nutzen. Eine Aufkündigung der GroKo werten rund 27 Prozent als schädlich für die Sozialdemokraten.

Bedingungen für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Union stellten heute bereits mehrere führende SPD-Linke, wie „Spiegel-Online“ am Dienstag berichtete.

