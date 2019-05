Österreich: Sitzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung – VIDEO

In Österreich findet am Mittwoch eine Sitzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) statt.

BAT ist eine österreichische Sicherheitsstruktur, deren Hauptaufgabe der Schutz verfassungsmäßiger Institutionen im Land ist.

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde am vergangenen Montag durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Angestoßen hatte das die SPÖ.

Stimmen und Unterstützung erhielten die österreichischen Sozialdemokraten dabei von der FPÖ. Die Freiheitlichen hatten zuvor noch in einer Koalition die ÖVP/FPÖ-Bundesregierung in Wien gestellt und somit die Kanzlerschaft von Kurz seit 2017 getragen. Am frühen Montagabend fiel nach einer stundenlangen Debatte das Urteil der Abgeordneten gegen den bisher jüngsten Regierungschef im Nachbarland.